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Пробка в 16 километров образовалась на трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы

Пробка в 16 километров образовалась на трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы
На трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы образовалась пробка в 16 километров. Дорожный затор появился днем 31 июля.

Большое скопление машин появилось от поселка Аютинского до хутора Пролетарка. Автомобилисты застряли на автодороге в сторону Москвы.


Пробка растянулась на 16 километров. Из-за этого транспорт двигается с минимальной скоростью.

Водители говорят, что причиной затора стали дорожные работы. Из-за них перекрыли одну из полос в Каменском районе ближе к хутору Пролетарка.

Ранее «Автодор» предупреждал о жаркой погоде на трассе М-4 «Дон». По прогнозам синоптиков температура днем поднимется до +35 градусов. В такую погоду застрять в пробке — не самое приятное.
Фото: Яндекс Карты
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