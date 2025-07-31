Выпускникам Ростовского юридического института МВД России вручили дипломы

Фото: Правительство Ростовской области

Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Ростовского юридического института МВД России прошла в донской столице. На торжественном мероприятии 31 июля присутствовал врио губернатора Юрий Слюсарь.За 64 года работы Ростовский юридический институт МВД России подготовил более 30 тысяч специалистов. Большинство офицеров полиции Ростовской области получали образование именно в этом вузе.Юрий Слюсарь поблагодарил преподавателей и наставников института.«Они вложили все свои знания и душу в ваше образование, в те компетенции, которые вы здесь получили», — подчеркнул глава, обратившись к выпускникам.В 2025 году вуз выпустил 116 курсантов, из них 22 получили дипломы с отличием. Кроме того, двое младших офицеров удостоены памятных золотых медалей.Теперь почти половина выпускников этого института посвятит себя службе в правоохранительных органах Ростовской области.Врио губернатора подчеркнул, что сейчас непростое время, так как идёт специальная военная операция, и это требует полной мобилизации всех ресурсов, особенно сил правопорядка.«Приветствую вас в рядах правоохранителей, очень надеюсь на ваш профессионализм, самоотверженность, неравнодушие к интересам и проблемам нашей родной области», — отметил Юрий Слюсарь.Торжественная церемония завершилась вручением дипломов.