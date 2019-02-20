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Французский ГК «Мец» разгромил «Ростов-Дон»

Французский ГК «Мец» разгромил «Ростов-Дон»
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» уступил французскому «Мецу». Матч Лиги чемпионов прошёл в Ростове-на-Дону 23 февраля.

Первый гол принадлежит ростовской спортсменке Виктории Борщенко. Француженки тут же сделали ответный удар. Далее всю игру они вели активную атаку и держали оборону против наших красавиц. До перерыва счёт практически всегда оставался равным. По истечении первого тайма цифры на табло показывали 12:13 в пользу «Меца».

Во втором тайме команда Франции стала забивать мячи один за одним и в итоге обыграла ростовчанок со счётом 18:26.

Отметим, что во встрече не приняли участие две наши сильные спортсменки: Анна Вяхирева и Юлия Манагарова, которые получили травмы в прошлых матчах.

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