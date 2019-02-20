Французский ГК «Мец» разгромил «Ростов-Дон»



Гандбольный клуб «Ростов-Дон» уступил французскому «Мецу». Матч Лиги чемпионов прошёл в Ростове-на-Дону 23 февраля.



Первый гол принадлежит ростовской спортсменке Виктории Борщенко. Француженки тут же сделали ответный удар. Далее всю игру они вели активную атаку и держали оборону против наших красавиц. До перерыва счёт практически всегда оставался равным. По истечении первого тайма цифры на табло показывали 12:13 в пользу «Меца».



Во втором тайме команда Франции стала забивать мячи один за одним и в итоге обыграла ростовчанок со счётом 18:26.



Отметим, что во встрече не приняли участие две наши сильные спортсменки: Анна Вяхирева и Юлия Манагарова, которые получили травмы в прошлых матчах.