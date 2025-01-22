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Уругвайский полузащитник «Ростова» не хочет продолжать карьеру футболиста в России

Уругвайский полузащитник «Ростова» не хочет продолжать карьеру футболиста в России
Уругвайский футболист, выступающий за «Ростов», не планирует продолжать карьеру в России. Об этом стало известно из сообщения «Матч ТВ».

По информации издания, 25-летний полузащитник Родриго Саравия в настоящее время находится в одной из стран Латинской Америки. Кроме того, он не присоединился к команде на зимних сборах в ОАЭ.

Сообщается, что два клуба из Аргентины заинтересованы в переходе футболиста. Однако на данный момент он остаётся игроком «Ростова». Руководство донского клуба не согласилось на предложенные условия трансфера.

Если стороны не смогут договориться, «Ростов» может обратиться в суд, сообщает издание.

Родриго Саравия присоединился к «Ростову» летом 2024 года. По данным Transfermarkt, трансфер обошёлся клубу в 1,95 миллиона евро. Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до 2029 года.
Фото: ФК Ростов
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