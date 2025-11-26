- Очевидцы говорят, что он стал помогать выводить людей. В один момент в него прилетел обломок БПЛА. К сожалению, до приезда в больницу его сердце перестало биться, - рассказала мама парня.

- Он был очень добрым парнем, щедрым и добродушным, очень общительным человеком. Нас вчера пришли поддержать много его друзей, - не сдерживая эмоций, сказала мама.

Фото: Ольга

В Таганроге 18-летний парень погиб, спасая людей от БПЛА ночью 25 ноября. Подробностями случившегося поделилась редакция DonDay.Последняя атака летательных аппаратов на Таганрог была одной из самых мощных за все время СВО. В результате трагедии погибли три жителя. Одним из них стал 18-летний Дмитрий Р.Дима - студент Таганрогского металлургического колледжа. Он умудрялся совмещать учебу с подработкой. У парня была мечта о своей машине, на которую он хотел заработать самостоятельно. К несчастью, мечтам было не суждено сбыться.В тот злосчастный день он задержался на работе и возвращался домой после полуночи. В это время над приморским городом отражалась массированная атака дронов. Вероятно, из-за упавших обломков произошло возгорание одной из жилых двухэтажек. Дима увидел пожар и поспешил к месту происшествия.Ольга будто чувствовала, что с сыном случилось несчастье. У них многодетная семья - пятеро детей. Дима был младшим среди своих братьев. Хоть он уже и не школьник, близкие все равно беспокоились о его возвращении домой. Под гул летящих дронов и взрывы мама тщетно пыталась дозвониться до сына. Однако телефон предательски молчал. Материнское сердце забило тревогу. Женщина обратилась в полицию. Когда там услышали фамилию сына, с соболезнованиями сообщили, что тот погиб.Диму проводят в последний путь 27 ноября, в день рождения его сестры. Сейчас родственники и небезразличные люди собирают средства на похороны.