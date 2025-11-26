Фото: Евгений Чеботарев

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев навернулся с движущегося автомобиля. Очередной «сногсшибательный» трюк он выложил у себя в социальных сетях 26 ноября.На дороге экстремал установил горизонтальную перекладину высотой примерно два метра. После Чеботарев сел за руль кабриолета и поехал в сторону барьера. Когда легковушка приблизилась к самодельному препятствию, экстремал прыгнул. По задумке, после прыжка мужчина должен был приземлиться обратно в салон автомобиля и уехать. Но после преодоления барьера Евгений не смог удержаться на кабриолете. Он жестко приземлился на лобовое стекло пятой точкой и соскользнул на асфальт. Евгений упал на дорогу и несколько раз перевернулся. Но он не стал задерживаться на проезжей части. Экстремал побежал догонять уезжающий без водителя транспорт.Ролик закончился открытым финалом. Пользователи интернета стали интересоваться, удалось ли поймать «сбежавшее авто». Некоторые начали шутить, что автомобиль не нагнали, и он уехал в другой регион.