Полиция запретила БК «БАРС-РГЭУ» проводить матчи в КСК «Экспресс»

ФК "БАРС-РГЭУ"

Полиция запретила БК «БАРС-РГЭУ» проводить матчи на площадке КСК «Экспресс» в Ростове. Об этом сообщило руководство клуба в соцсетях 24 ноября.Официальной площадки для проведения игр у команды нет. Ранее они проводили матчи в КСК «Экспресс». Однако больше команда не сможет заниматься на площадке. Все дело в том, что на площадке отсутствует техническое оборудование, которое необходимо по регламенту чемпионата РФ. В том числе нет игрового табло и табло, фиксирующее время на проведение атак.Также проверку на площадке устроили в МВД. Из-за несоответствия требованиям антитеррористической безопасности проводить игры со зрителями там нельзя.- В кратчайшее время мы определим меры и сроки, которые позволят устранить данные нарушения,- сказано в сообщении.Пока игры будут проводить в игровом центре на бульваре Комарова.