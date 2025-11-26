Новости
В центре Ростова на Красноармейской случился пожар в жилом доме

В центре Ростова произошел пожар в жилой двухэтажке. ЧП произошло 26 ноября на улице Красноармейской, 126.

Возгорание случилось примерно в 3:00, когда жильцы еще спали. Яркий свет за окном разбудил жителей улицы. Увидев горящее здание, они позвонили спасателям. Огонь распространялся стремительно. К прибытию специалистов огонь охватил 20 квадратов дома.

- В тушении участвовали 28 спасателей на шести единицах техники, - уточнили в региональном ГУ МЧС.


Примерно через полчаса пожар удалось потушить. К счастью, в происшествии пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.