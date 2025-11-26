УК Таганрога поставлены задачи по помощи в восстановлении поврежденных окон в пострадавших домах

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

В Таганроге продолжаются работы по оценке ущерба, причиненного ночной атакой беспилотных летательных аппаратов. Глава городской администрации Светлана Камбулова распорядилась скоординировать усилия управляющих компаний и коммунальных служб для уборки и приведения в порядок территорий вокруг жилых домов, пострадавших от чрезвычайного происшествия.Первейшая задача – обеспечить восстановление теплового контура поврежденных зданий и срочно заменить поврежденные оконные конструкции. Ранее глава города сообщала о том, что 112 горожан, пострадавших в результате атаки, обратились с заявлениями о предоставлении финансовой помощи. По предварительным подсчетам, ущерб нанесен имуществу 690 человек, при этом девять квартир не подлежат ремонту.Сейчас ремонтные бригады занимаются уборкой дворовых территорий и временно закрывают оконные и дверные проемы полиэтиленовой пленкой для сохранения тепла. В ближайшее время специалисты начнут проводить замеры для разработки планов капитального ремонта.Кроме того, ведутся работы по восстановлению поврежденной трамвайной инфраструктуры, включая контактную сеть и рельсы. Трамваи маршрутов №№ 8, 9, 1, 4, 6 следуют до остановки "Депо".