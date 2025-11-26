В Ростове под суд пойдет мужчина, который убил знакомого розочкой от бутылки

Фото: ИИ.

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет мужчина, который убил знакомого осколком бутылки. Его обвиняют по статье «Убийство».По версии следствия, 18 ноября 2025 года мужчина выпивал со знакомым на улице Буйнакской. Они поругались и местный житель начал вести себя неадекватно. Он схватил бутылку, разбил ее и напал на неприятеля с розочкой. Мужчина ударил его в шею, от чего тот скончался.Злоумышленника задержали и допросили.- В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу,- сообщили в СУ СК по Ростовской области.