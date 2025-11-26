В Ростове под суд пойдет мужчина, который убил знакомого розочкой от бутылки
В Ростове-на-Дону перед судом предстанет мужчина, который убил знакомого осколком бутылки. Его обвиняют по статье «Убийство».
По версии следствия, 18 ноября 2025 года мужчина выпивал со знакомым на улице Буйнакской. Они поругались и местный житель начал вести себя неадекватно. Он схватил бутылку, разбил ее и напал на неприятеля с розочкой. Мужчина ударил его в шею, от чего тот скончался.
Злоумышленника задержали и допросили.
- В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу,- сообщили в СУ СК по Ростовской области.