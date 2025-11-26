В жуткой аварии под Таганрогом погибла 46-летняя женщина

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области произошла ужасная авария, приведшая к гибели 46-летней женщины. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции. Происшествие случилось сегодня, 26 ноября, в Неклиновском районе.По предварительной информации, примерно в полдень на автодороге Р-280 «Новороссия» 46-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Лада Приора», по всей видимости, уснула за рулем и не справилась с управлением. В результате машина выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком «ДАФ» с полуприцепом, за рулем которого находился 45-летний водитель.В результате сильного удара водитель «Лады Приоры» получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.