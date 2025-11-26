Форвард Даниил Калмыков покидает состав хоккейного клуба «Ростов»

Фото: ХК Ростов

Хоккейный клуб «Ростов» объявил о расставании с нападающим Даниилом Калмыковым. Сообщение об уходе игрока было опубликовано на официальных страницах "кондоров" в социальных сетях.Этот нападающий является воспитанником московской школы хоккея. Он начал свою карьеру в столичном клубе «Белые Медведи», где участвовал в международном турнире «Кубок Ильи Ковальчука». Затем он выступал за молодежные команды в Уфе, Нефтекамске и Санкт-Петербурге.Даниил Калмыков пополнил ряды «кондоров» в 2023 году. За два с половиной сезона, проведенных в команде, 26-летний хоккеист сыграл в 135 матчах, набрав 79 очков (36 заброшенных шайб и 43 результативные передачи) по системе «гол+пас», при показателе полезности «-13» и 54 минутах штрафного времени. В прошлом сезоне он стал самым результативным игроком команды.В текущем ссезон-2025/2026 Даниил Калмыков также занимал первое место по количеству набранных очков в команде: на его счету - 15 очков (5 голов и 10 передач) в 27 играх, с коэффициентом полезности «-8» и восемью минутами штрафного времени.В общей сложности в Высшей хоккейной лиге нападающий принял участие в 216 играх, отметившись 103 очками (44 гола и 59 передач) при показателе полезности «-33» и 72 минутах штрафа.