По делу о хищениях на ростовском заводе «10-ГПЗ» арестовали имущество на 5 млрд

Следственное управление СКР сообщило о новых обстоятельствах в ходе расследования хищения 2,2 млрд рублей на ростовском заводе ГПЗ-10. В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве на ростовском заводе «10-ГПЗ» наложен арест на имущество семи обвиняемых. Общая стоимость арестованной собственности превышает 5 миллиардов рублей.Среди фигурантов уголовного дела числятся директор предприятия Александр Дьяченко, владельцы компании Алексей и Людмила Кулешовы, экс-финдиректор Николай Борисов, руководитель планово-экономического отдела Феликс Захарцов и Роман Волков. Им предъявлены обвинения в мошеннических действиях, совершенных при исполнении государственного оборонного заказа.Кроме того, к делу имеет отношение бывший руководитель 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрей Сухомлин, которому, помимо мошенничества, инкриминируется служебный подлог.Следственные действия по делу завершены. По версии следствия, в период с 2020 по 2024 годы сотрудники предприятия заключали договоры на поставку подшипников в рамках гособоронзаказа, преднамеренно завышая цены в 3-5 раз и предоставляя заведомо ложные сведения. Используя эту схему, подозреваемые похитили 2,2 миллиарда рублей.Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для Сухомлина, Волковой и Кулешова. Борисову, Дьяченко, Захарцову и Кулешовой назначен домашний арест.Напомним, 18 декабря 2024 года были проведены широкомасштабные обыски в ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь», в военных представительствах, обслуживающей организации и по местам жительства руководства предприятий. Указанные действия проводились в связи с ранее возбужденным уголовным делом по статье «Мошенничество».