Болеющий лейкозом медик из Ростовской области проходит завершающий этап химиотерапии

Болеющий лейкозом Никита Маркушин находится на завершающей стадии химиотерапии. 19-летний азовчанин вышел в ремиссию.

Напомним, история болезни медика из Азова облетела всю Ростовскую область еще в июне 2025 года. У парня появилась странная сыпь на теле, и родители обратились к врачам. Там они узнали страшный диагноз - острый лейкоз.

Сначала парня пытались вылечить в Азове, а затем перевезли в Ростов. К счастью, болезнь удалось перевести в ремиссию. Но Никите потребовалась пересадка стволовых клеток. Для этого Никиту отправили в московскую клинику.

- По анализу МОБ на данный момент пересадка стволовых клеток не требуется. Плохих клеток в костном мозге немного больше, чем у здорового человека. Организм поддается лечению, и это пока хорошо. Но обстановка может поменяться, поэтому раз в три месяца придется ездить в Москву сдавать анализ, - рассказал отец парня, Евгений.

Сейчас Никита проходит лечение по протоколу в гематологическом отделении Ростовской областной больницы. Ему проводят второй курс консолидации (завершающий этап химиотерапии). Далее его переведут на поддерживающую терапию. Под наблюдением врачей медик будет находиться еще как минимум пять лет.
Фото: Соцсети.
