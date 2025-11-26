Болеющий лейкозом медик из Ростовской области проходит завершающий этап химиотерапии

Фото: Соцсети.

Болеющий лейкозом Никита Маркушин находится на завершающей стадии химиотерапии. 19-летний азовчанин вышел в ремиссию.Напомним, история болезни медика из Азова облетела всю Ростовскую область еще в июне 2025 года. У парня появилась странная сыпь на теле, и родители обратились к врачам. Там они узнали страшный диагноз - острый лейкоз.Сначала парня пытались вылечить в Азове, а затем перевезли в Ростов. К счастью, болезнь удалось перевести в ремиссию. Но Никите потребовалась пересадка стволовых клеток. Для этого Никиту отправили в московскую клинику.- По анализу МОБ на данный момент пересадка стволовых клеток не требуется. Плохих клеток в костном мозге немного больше, чем у здорового человека. Организм поддается лечению, и это пока хорошо. Но обстановка может поменяться, поэтому раз в три месяца придется ездить в Москву сдавать анализ, - рассказал отец парня, Евгений.Сейчас Никита проходит лечение по протоколу в гематологическом отделении Ростовской областной больницы. Ему проводят второй курс консолидации (завершающий этап химиотерапии). Далее его переведут на поддерживающую терапию. Под наблюдением врачей медик будет находиться еще как минимум пять лет.