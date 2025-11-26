Ростовская атомная станция успешно прошла плановую проверку безопасности

Управление коммуникаций Ростовской АЭС

На Ростовской атомной станции провели целевую проверку, в ходе которой эксперты оценили состояние безопасности АЭС, а также эффективность мероприятий и регламентов в вопросе ее обеспечения. Данные проверки будут использоваться для обеспечения безопасной эксплуатации всех АЭС.Комиссия состояла из 16 специалистов. Среди них были представители Центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской, Кольской, Ленинградской, Калининской, Курской атомных станций и плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов».Эксперты провели проверку предприятия по всем ключевым направлениям деятельности атомной станции, таких как эксплуатация, управление и организация, противоаварийное управление, инженерная поддержка, управление промышленной безопасностью, подбор, подготовка и квалификация персонала, радиационная защита и охрана окружающей среды.Специалисты проводили интервью с персоналом, оценивали ход рабочих процессов, изучали документы и регламенты по инспектируемым направлениям деятельности.В рамках проверки комиссия выполнила больше десяти производственных обходов, в том числе посетила реакторное и турбинное отделение, осмотрела электротехническое оборудование всех четырех энергоблоков, спецкорпуса и азотно-кислородной станции, оценили состояние блочных насосных станций и резервных дизельных электростанций блоков.Проанализировав работу предприятия, эксперты подвели итоги. Среди сильных сторон Ростовской АЭС они отметили эксплуатацию, управление и организацию, радиационную защиту и охрану окружающей среды, подбор, подготовку и квалификацию персонала. Также члены комиссии дали рекомендации по областям для улучшений.— В ходе общения с экспертами мы получили новые знания и опыт. Результаты проверки — предложения по улучшению и отмеченные положительные практики дадут коллективу Ростовской атомной станции новый импульс для развития, совершенствования производственных процессов и повышения безопасности эксплуатации, — рассказал главный инженер Ростовской атомной станции Андрей Горбунов.В ответ руководитель группы экспертов Андрей Петров выразил благодарность волгодонским атомщикам за хорошую организацию работы и открытость в вопросах безопасности.Комплексные проверки безопасности регулярно проводятся на всех российских АЭС и являются одним из инструментов повышения уровня безопасности АЭС.