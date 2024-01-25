ФК «СКА Ростов» перейдет из профессионального футбола в Медиалигу

Фото/видео: ФК СКА Ростов, соцсети

Футбольный клуб «СКА Ростов» уходит из профессионального футбола. Донские «армейцы» будут выступать в Медиалиге с весны 2024 года. Популярный владелец клуба Василий Вакуленко (Баста) сообщил новость 25 января в своих соцсетях.- Формальные требования выросли, а вариантов финансовой поддержки или спонсорства стало меньше. Самостоятельно преодолеть некоторые сложности уже невозможно. Мы рассчитывали на помощь родного города, но субсидия покрывала только «десятую часть» расходов нашего клуба, - сказал в видеообращении Баста. - Мы можем вернуться в свой дивизион в любой момент. Но сейчас новое время, новые форматы.Многие футбольные фанаты «СКА Ростов» после этого пришли в недоумение. Кто-то даже оставил гневные комментарии в соцсетях клуба. В советские времена СКА выступал на высоком уровне. В 1966 году «армейцы» завоевали второе место в чемпионате СССР, а в 1981-м взяли кубок страны. Когда Баста купил ФК, болельщики надеялись, что клуб снова взойдет на Олимп в России, однако этого не случилось. Причина тому - множество проблем, в том числе и финансовое положение.Последние несколько лет клуб регулярно был замешан в скандалах, связанных с задержкой зарплаты своим сотрудникам. Летом 2022 года общая сумма долга составила восемь миллионов рублей. Деньги выплатили только после вмешательства прокуратуры.Вероятно, медиафутбол поможет заработать больше. В этой лиге команды будут состоять из популярных блогеров, телеведущих, бывших профи и других знаменитых личностей. Благодаря своим связям в шоу-бизнесе Баста сможет привлечь множество популярных деятелей. Кроме того, «звездные» участники помогут заработать деньги за рекламу.Вероятно, теперь «СКА Ростов» переедет в Москву, где и будет выступать. Чем теперь будут заниматься старые игроки клуба, не сообщается.