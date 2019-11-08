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Баста подарил новый автобус футбольному клубу «СКА Ростов»

Баста подарил новый автобус футбольному клубу «СКА Ростов»
Известный ростовчанин и рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, подарил новый автобус футбольному клубу «СКА Ростов». Средства на транспорт выделили спонсоры и инвесторы, которые решили помочь клубу возродиться благодаря активной пиар-кампании музыканта.

Дизайн автобуса выбрали болельщики команды. Он выполнен в красно-синих цветах, сбоку - эмблема клуба и надпись «Вперед к победе!». В дальнейшем руководство клуба во главе с Бастой планируют построить новый стадион и детскую спортивную школу.

- Это важно не только для болельщиков СКА, но и для поклонников всего донского футбола. Мы будем бороться за право быть клубом номер один города Ростова, - отметил Вакуленко. - Наша цель - выйти на более высокий уровень.

Параллельно со строительством стадиона и школы руководство будет делать все, чтобы привлекать в клуб новых игроков. Футбольный клуб планирует выйти в более высокую лигу ФНЛ.

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