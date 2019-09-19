Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Рэпер Баста посвятил песню ростовскому клубу «СКА»

Рэпер Баста посвятил песню ростовскому клубу «СКА»
Рэп-исполнитель Баста написал песню, посвящённую ростовскому футбольному клубу «СКА». Василий Вакуленко презентовал новую композицию на своей странице в социальной сети. По словам певца, средства, вырученные с продажи трека, он направит на развитие детской футбольной школы армейского клуба.

Летом 2019 года Баста запустил проект по возрождению «СКА» Ростов-на-Дону. Артист нашёл инвесторов, которые окажут финансовую поддержку клубу. Вакуленко всегда проявлял симпатию к «армейцам». Примерно год назад к нему обратились болельщики команды и рассказали, что, к сожалению, «СКА» сейчас находится в плачевном состоянии. Они надеялись на помощь певца, чтобы возродить когда-то легендарную команду.

У «армейцев» до сих пор много болельшиков, но из-за отсутствия хорошего стадиона они просто не могли посещать матчи.

Сейчас Баста активно поддерживает клуб, посещает его игры, поздравляет с каждой победой. Новый шаг — написание композиции, которая поможет команде развиться и получить финансовую поддержку.

Отметим, что в советские времена «СКА» играл на высоком уровне. В 1966 году он стал серебряным призёром чемпионата СССР. В 1981-м они взяли кубок страны. Увы, со временем команда потеряла былую силу. В сезоне-2018/19 она оказалась на 12-й строчке в ПФЛ группы «Юг».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.