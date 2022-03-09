Четверо игроков ФК «Ростов» вызваны в юношескую сборную

Фото: ФК «Ростов».

Четверо игроков юношеской сборной футбольного клуба «Ростов» отправятся на сборы составе команды России. Об этом стало известно 10 марта.Воспитанник донской футбольной академии Илья Зубенко подписал первый профессиональный контракт в июле 2021 года с ФК «Ростов». Юноша с раннего детства занимался футболом. 15-летний полузащитник регулярно участвовал в региональных матчах. В состав юношеской сборной России он вошел в 2020 году. Илья выходил на поле в матчах против команд Албании, Литвы, Хорватии и Боснии и Герцеговины. 21 февраля ростовчанин дебютировал в одном из двух товарищеских игр с Северной Македонией.Кирилл Чебураков перешел в академию ФК «Ростов» в июле 2016 года. Ранее он тренировался в академии имени Виктора Понедельника. В сентябре 2021 года 15-летний нападающий выступал в двух матчах Россия - Испания в составе команды, на год старше его. Также в этом году футболист вышел на поле за донскую команду в 12 матчах U-16.Защитник Артур Максецов входит в состав донского клуба с 2021 года. В молодежной лиге текущего сезона 17-летний спортсмен провел 17 из 18 игр, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.Еще один юный футболист, который вызван в юношескую сборную, Абдулло Джебов. 17-летний полузащитник находится в резервном списке. При этом за год он вышел на поле 12 раз из 14 возможных и отличился девятью голами в ЮФЛ.