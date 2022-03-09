Четверо игроков ФК «Ростов» вызваны в юношескую сборную
Четверо игроков юношеской сборной футбольного клуба «Ростов» отправятся на сборы составе команды России. Об этом стало известно 10 марта.
Воспитанник донской футбольной академии Илья Зубенко подписал первый профессиональный контракт в июле 2021 года с ФК «Ростов». Юноша с раннего детства занимался футболом. 15-летний полузащитник регулярно участвовал в региональных матчах. В состав юношеской сборной России он вошел в 2020 году. Илья выходил на поле в матчах против команд Албании, Литвы, Хорватии и Боснии и Герцеговины. 21 февраля ростовчанин дебютировал в одном из двух товарищеских игр с Северной Македонией.
Кирилл Чебураков перешел в академию ФК «Ростов» в июле 2016 года. Ранее он тренировался в академии имени Виктора Понедельника. В сентябре 2021 года 15-летний нападающий выступал в двух матчах Россия - Испания в составе команды, на год старше его. Также в этом году футболист вышел на поле за донскую команду в 12 матчах U-16.
Защитник Артур Максецов входит в состав донского клуба с 2021 года. В молодежной лиге текущего сезона 17-летний спортсмен провел 17 из 18 игр, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Еще один юный футболист, который вызван в юношескую сборную, Абдулло Джебов. 17-летний полузащитник находится в резервном списке. При этом за год он вышел на поле 12 раз из 14 возможных и отличился девятью голами в ЮФЛ.