Игрок ФК «Ростов» Калинин получил травму головы в конце матча с «Рубином»

Фото: ФК Ростов.

Защитник футбольного клуба «Ростов» получил травму под конец игры с «Рубином». Матч состоялся вечером 14 марта.Игорь Калинин вышел на поле в начале второго тайма. Он заменил Ланговича. На 77-й минуте спортсмен отличился сильной передачей низом в штрафную зону соперника параллельно линии ворот. Именно благодаря ей Бегич срезал мяч в собственные ворота. «Ростов» получил еще один гол.25-летний защитник недоиграл всего несколько минут. На 87-й минуте он получил по голове от Егора Тесленко. Футболист упал на газон и некоторое время не двигался. Игру приостановили, а спортсмену помогли подняться - встать самостоятельно ему не удалось. За минуту до конца второго тайма Калинина заменил Мухин. Это стало шестой заменой за матч. Она допускается в случае подозрения на черепно-мозговую травму или сотрясение мозга.