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«Ростов» в первом туре группового этапа Кубка России уступил «Спартаку» со счетом 0:2

«Ростов» в первом туре группового этапа Кубка России уступил «Спартаку» со счетом 0:2

«Ростов» в первом туре группового этапа Кубка России уступил «Спартаку» со счетом 0:2. Игра прошла в Ростове-на-Дону 30 июля.

На 28-й минуте Даниил Хлусевич открыл счет в матче, поразив ворота "Ростова". Вратарь донской команды, Даниил Одоевский, не смог парировать удар, и мяч, проскользнув между рук, оказался в сетке – 0:1.

Ближе к концу первого тайма "Спартак" увеличил отрыв.

Вторая половина игры не изменила счет на табло. В итоге, "Ростов" проиграл московскому клубу со счетом 0:2.

В следующей игре Кубка России, запланированной на 14 августа, "Ростов" сыграет на выезде против "Пари НН".
Фото: ФК Ростов
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