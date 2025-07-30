Фото: ФК Ростов

«Ростов» в первом туре группового этапа Кубка России уступил «Спартаку» со счетом 0:2. Игра прошла в Ростове-на-Дону 30 июля.На 28-й минуте Даниил Хлусевич открыл счет в матче, поразив ворота "Ростова". Вратарь донской команды, Даниил Одоевский, не смог парировать удар, и мяч, проскользнув между рук, оказался в сетке – 0:1.Ближе к концу первого тайма "Спартак" увеличил отрыв.Вторая половина игры не изменила счет на табло. В итоге, "Ростов" проиграл московскому клубу со счетом 0:2.В следующей игре Кубка России, запланированной на 14 августа, "Ростов" сыграет на выезде против "Пари НН".