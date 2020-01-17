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Три игрока «Ростова» продлили контракты с клубом

Три игрока «Ростова» продлили контракты с клубом
Футбольный клуб «Ростов» продлил контракты сразу с треями игроками. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе «жёлто-синих».

Документы подписали нападающий Эльдор Шомуродов, полузащитники Матиас Норманн, и Данил Глебов. Спортсмены продлили долгосрочные контракты на пять лет.

Шомуродов пришёл в «Ростов» в июле 2017 года. В августе 2019-го он был признан лучшим игроком месяца в Российской Премьер-Лиге.

Норвежский хавбек Матиас Норманн играет за «жёлто-синих» с января 2019 года.

В тот же период клуб подписал Данила Глебова. До весны спортсмен не может выйти на поле из-за травмы, которую получил в ноябре во время матча с «Динамо». Молодой человек сломал кость стопы.

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