ФК «Ростов» начал сборы в Катаре



В Катаре начался второй зимний сбор футбольного клуба «Ростов». Команда прибыла в пункт назначения 28 января.



В Катаре «жёлто-синие» проведут подготовку ко второй части сезона, а также примут участие в розыгрыше Кубка Париматч Премьер. Во время турнира «Ростов» сыграет 1 февраля со «Спартаком», 4 февраля — с «Партизаном» и 9 февраля — с «Локомотивом».



Первый сбор донского клуба проходил в Арабских Эмиратах и завершился 25 января. По итогам первой части сезона-2019/2020 «Ростов» занимает третью строчку турнирной таблицы.



Недавно пресс-служба «жёлто-синих» сообщила, что с клубом продлили контракты Эльдор Шомуродов, Данил Глебов, Алексей Ионов и Матиас Норманн.