Лучшим игроком матча ФК «Ростов» против «Пари НН» стал Хорен Байрамян
После матча ФК «Ростов» — «Пари НН» определили лучшего игрока. Как сообщили «желто-синие» на своей странице в соцсетях, им стал полузащитник Хорен Байрамян.
Игра проходила 26 ноября на стадионе «Ростов Арена». В первом тайме счет никто так и не открыл. На 60-й минуте Байрамян поймал на себе фол в чужой штрафной. Пенальти реализовал Максим Осипенко. Футболист забил в ворота соперников из Нижнего Новгорода. Счет 1:0 сохранился на табло до финального свистка.
Хорена Байрамяна признали лучшим игроком этой встречи.
31-летний полузащитник является выпускником Ростовского областного училища олимпийского резерва. С 2010 года он выступал за «молодежку» «Ростова», но уже в 2011-м дебютировал в основном составе в матче против «Рубина». Не раз становился лучшим игроком матча, месяца и автором лучшего гола.