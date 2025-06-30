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ФК «Ростов» планирует приобрести 19-летнего нападающего из Нигерии

ФК «Ростов» планирует приобрести 19-летнего нападающего из Нигерии
Футбольный клуб «Ростов» планирует приобрести 19-летнего нападающего из Нигерии. По данным источника, «РБ Спорт», донской клуб рассматривает возможность подписания контракта с Ибрагимом Махфусом Аджасу, который выступает за египетский клуб «Модерн Спорт».

Аджасу может играть как на левом, так и на правом фланге атаки. Последний матч в составе своей команды он провёл в январе этого года.

Специалисты, занимающиеся поиском новых игроков для «Ростова», обратили внимание на Аджасу во время турнира в Египте и рекомендовали его клубу. Однако зимой не удалось договориться о сумме трансфера.

Игрок настаивал на переходе, но отношения с клубом были испорчены, и с января он перестал попадать в состав.
Фото: ФК Ростов
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