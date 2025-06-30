Три года лишения свободы дали экс-замминистру спорта Ростовской области Светлане Гадаровой

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Экс-заместитель министра спорта Ростовской области Светлана Гадарова была приговорена к трехлетнему тюремному заключению. Уголовное преследование в ее отношении было инициировано по статье о взяточничестве.Согласно информации, предоставленной прокуратурой Ростовской области, в 2023 году Гадарова получила от предпринимателя, занимающегося организацией спортивных соревнований, сумму в 150 тысяч рублей. Эти средства были переданы ей в обмен на содействие в заключении государственного контракта.В Следственном управлении СК по Ростовской области подтвердили, что бывшей госслужащей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии. Кроме того, судебным решением ей был назначен штраф в размере 4,5 миллионов рублей.