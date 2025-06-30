Над территорией Ростовской области сбили беспилотник 30 июня
Силы ПВО действовали 30 июня с 12:50 до 13:20. Еще один дрон в это время был уничтожен над Белгородской областью.
Напомним, в ночь на 30 июня над Азовским морем сбили пять дронов.
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Над территорией Ростовской области сбили беспилотник 30 июня
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