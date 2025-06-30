Над территорией Ростовской области сбили беспилотник 30 июня

Фото: Ростов ру

Над территорией Ростовской области сбили беспилотник. Информацию об этом сообщили в Минобороны РФ.Силы ПВО действовали 30 июня с 12:50 до 13:20. Еще один дрон в это время был уничтожен над Белгородской областью.Напомним, в ночь на 30 июня над Азовским морем сбили пять дронов.