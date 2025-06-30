В Ростове памятник летчикам Борису Капустину и Юрию Янову покрылся плесенью

- Вероятнее всего, повреждена вентиляция, которая находится под памятником. Из-за этого конденсат скапливается на поверхности стекла, а в связи с жарким сезоном под ним создается благоприятная среда для разрастания плесени, - поделился житель Ростова Александр.

Фото: Дондей.

Памятник двум советским летчикам, Борису Капустину и Юрию Янову, покрылся плесенью в ростовском парке. Плесень появилась из-за того, что за монументом нет должного ухода, сообщает портал Donday.В 1966 году Борис Капустин и Юрий Янов ценой жизни увели истребитель с отказавшими двигателями от городских кварталов Западного Берлина. В тот момент офицеры пролетали над городом и понимали, что посадка самолета может унести жизни невинных людей. Они развернули самолет, который за пределами города рухнул в озеро. Военные погибли. Первоклассные летчик и штурман были посмертно удостоены ордена Красного Знамени.В 2022 году на входе в парк «Дружба» на улице Капустина установили алюминиевую стелу в память о советских летчиках. Изначально стекло у основания стелы находилось в идеальном состоянии. Через два года под стеклом памятника образовалась плесень.Ростовчане просят власти обратить внимание на состояние стелы и привести в порядок ее внешний вид.