Очередная автомобильная авария привела к пробке на М-4 «Дон» в Ростовской области

Фото: Яндекс.Карты

Очередное дорожно-транспортное происшествие полностью остановило движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Согласно информации, полученной от сервиса «Яндекс.Карты», протяженность образовавшейся пробки превышает пять километров.Инцидент случился в Октябрьском районе области, вблизи населенного пункта Новоперсиановка. В результате аварии сформировался многокилометровый затор. Пробка начинается от хутора Сусол и тянется до аэродрома «Ростов М-4».Автомобилистам настоятельно советуют временно отказаться от поездок в указанный район, чтобы не попасть в образовавшуюся сложную дорожную ситуацию.