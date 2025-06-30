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Очередная автомобильная авария привела к пробке на М-4 «Дон» в Ростовской области

Очередная автомобильная авария привела к пробке на М-4 «Дон» в Ростовской области

Очередное дорожно-транспортное происшествие полностью остановило движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Согласно информации, полученной от сервиса «Яндекс.Карты», протяженность образовавшейся пробки превышает пять километров.

Инцидент случился в Октябрьском районе области, вблизи населенного пункта Новоперсиановка. В результате аварии сформировался многокилометровый затор. Пробка начинается от хутора Сусол и тянется до аэродрома «Ростов М-4».

Автомобилистам настоятельно советуют временно отказаться от поездок в указанный район, чтобы не попасть в образовавшуюся сложную дорожную ситуацию.
Фото: Яндекс.Карты
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