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В Ростовской области до 9 июля будет сохраняться высокий уровень природных аллергенов

В Ростовской области до 9 июля будет сохраняться высокий уровень природных аллергенов
В Ростовской области до 9 июля будет сохраняться высокий уровень пыльцы, вызывающей аллергию. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых карт.

Аллергия в основном будет связана с пыльцой сорняков и злаковых растений. Только с 4 июля концентрация пыльцы полыни начнет снижаться до умеренного уровня.

Людям, страдающим аллергией, рекомендуется избегать контакта с пыльцой в этот период. При возникновении аллергической реакции следует обратиться к врачу. Специалист назначит подходящие антигистаминные препараты для облегчения симптомов.
Фото: нейросеть
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