В Ростовской области ночью 1 июля местные жители сообщили о звуках взрывов
В Ростовской области ночью 1 июля местные жители услышали звуки взрывов. Своими переживаниями они поделились в соцсетях.
Днем 30 июня в Каменском районе сбили два беспилотника, и несколько раз объявляли об опасности ракетных ударов и беспилотников. Около полуночи странные звуки услышали жители Александровки.
В центре Ростова, на Военведе и в Мясниковском районе также слышали необычные звуки. А ближе к часу ночи 1 июля ростовчане и жители Аксая услышали мощный взрыв.