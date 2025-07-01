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В Ростовской области ночью 1 июля местные жители сообщили о звуках взрывов

В Ростовской области ночью 1 июля местные жители сообщили о звуках взрывов
В Ростовской области ночью 1 июля местные жители услышали звуки взрывов. Своими переживаниями они поделились в соцсетях.

Днем 30 июня в Каменском районе сбили два беспилотника, и несколько раз объявляли об опасности ракетных ударов и беспилотников. Около полуночи странные звуки услышали жители Александровки.

— Мы сидели на улице, и в небе пролетело что-то яркое, затем раздался громкий звук, — рассказывает местная жительница.


В центре Ростова, на Военведе и в Мясниковском районе также слышали необычные звуки. А ближе к часу ночи 1 июля ростовчане и жители Аксая услышали мощный взрыв.
Фото: РостовРу
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