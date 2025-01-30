Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» ожидает возвращения полузащитника Родриго Саравия. Главный тренер команды Валерий Карпин выразил надежду на то, что уругвайский футболист продолжит выступать за донской клуб.Ранее сообщалось, что Саравия находится в Латинской Америке и не планирует возвращаться в Россию. Также стало известно, что он не принял участие в зимних сборах «Ростова» в ОАЭ.- Каждый клуб ждёт своих игроков. Нам нужны игроки, у нас их и так не очень много, — прокомментировал ситуацию Карпин в интервью «Матч ТВ».По сведениям, опубликованным в зарубежных медиа, два аргентинских футбольных клуба — «Пеньяроль» и «Химнасия» — проявляют интерес к уругвайскому игроку. Однако пока что решение ещё неокончательное.Если стороны не смогут договориться, «Ростов» может обратиться в суд. Напомним, что стоимость трансфера полузащитника составила 1,95 миллиона евро. Контракт с игроком действует до 2029 года.