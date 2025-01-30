Футбольный клуб «Ростов» ожидает возвращения полузащитника Родриго Саравия
Футбольный клуб «Ростов» ожидает возвращения полузащитника Родриго Саравия. Главный тренер команды Валерий Карпин выразил надежду на то, что уругвайский футболист продолжит выступать за донской клуб.
Ранее сообщалось, что Саравия находится в Латинской Америке и не планирует возвращаться в Россию. Также стало известно, что он не принял участие в зимних сборах «Ростова» в ОАЭ.
- Каждый клуб ждёт своих игроков. Нам нужны игроки, у нас их и так не очень много, — прокомментировал ситуацию Карпин в интервью «Матч ТВ».
По сведениям, опубликованным в зарубежных медиа, два аргентинских футбольных клуба — «Пеньяроль» и «Химнасия» — проявляют интерес к уругвайскому игроку. Однако пока что решение ещё неокончательное.
Если стороны не смогут договориться, «Ростов» может обратиться в суд. Напомним, что стоимость трансфера полузащитника составила 1,95 миллиона евро. Контракт с игроком действует до 2029 года.