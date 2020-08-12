Футбольный клуб «Ростов» на год отдаст своего нападающего в аренду «Торпедо»

Форвард из футбольного клуба «Ростов» Данила Прошляков на год может перейти в аренду «Торпедо». Об этом стало известно изданию Sport24.Нападающий уже в ближайшее время может начать играть в составе московской команды. Выходить на поле за «Торпедо» 20-летний игрок будет в течении года, после чего сможет вернуться к «желто-синим».Отметим, что футбольная карьера Прошлякова началась в 2006 году. Тогда он обучался в спортивной школе «Торпедо». С 2012 года форвард длительный период играл за «Спартак», однако то переходил в другой состав, то возвращался обратно. В июле 2019 спортсмен присоединился к «желто-синим», подписав четырехлетний контракт. В составе «Ростова» нападающий провел семь игр, но не успел проявить себя как сильный игрок.