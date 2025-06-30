Юрий Слюсарь поздравил выпускников школ Дона с праздником

Фото: правительство Ростовской области.

Врио губернатора Юрий Слюсарь 28 июня поздравил с праздником выпускников Ростовской области. Школу окончили практически 16 тысяч учеников 11-х классов.Глава региона Юрий Слюсарь посетил ростовскую гимназию № 118 имени Валерия Цыганова. Там он поздравил выпускников с успешным завершением школы и вручил отличникам медали «За особые успехи в учении» 1-й степени.- Сегодня очень важный день. Может быть, один из самых важных в вашей жизни. Вы переходите незримую черту, которая отделяет школьные, детские годы от взрослой жизни. В наши времена нам вручали аттестат зрелости. Сейчас это называется аттестатом о среднем общем образовании. Но мне кажется, что слово «зрелость» более подходящее и точнее отражает ту грань, о которой я сказал. Потому что зрелость — это гармоничное развитие личности, чувство ответственности, которое «с понедельника» вы берете на себя. И это действительно очень важно и волнительно, - обратился к выпускникам Юрий Слюсарь.Глава региона напомнил ребятам о роли педагогов в их жизни. Преподаватели на протяжении долгих лет вкладывали свои знания и душу. Юрий Слюсарь призвал не забывать ребят о том бесценном опыте, который вложили в их умы учителя, и стараться держать с ними связь. Свою речь он завершил поздравлением родителей выпускников, их бабушек и дедушек.