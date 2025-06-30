В Ростовской области 30 июня отразили атаку БПЛА в Каменском районе

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В Ростовской области днем 30 июня отразили атаку беспилотного летательного аппарата. Это произошло 30 июня в период с 13:00 до 14:00. Об этом стало известно из сообщения врио губернатора Юрия Слюсаря.По информации главы региона, в результате инцидента никто не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений на земле.Напомним, что ранее Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении одного беспилотного летательного аппарата над территорией региона.