В Ростовской области 30 июня отразили атаку БПЛА в Каменском районе
В Ростовской области днем 30 июня отразили атаку беспилотного летательного аппарата. Это произошло 30 июня в период с 13:00 до 14:00. Об этом стало известно из сообщения врио губернатора Юрия Слюсаря.
По информации главы региона, в результате инцидента никто не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений на земле.
Напомним, что ранее Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении одного беспилотного летательного аппарата над территорией региона.