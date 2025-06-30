Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 30 июня отразили атаку БПЛА в Каменском районе

В Ростовской области 30 июня отразили атаку БПЛА в Каменском районе
В Ростовской области днем 30 июня отразили атаку беспилотного летательного аппарата. Это произошло 30 июня в период с 13:00 до 14:00. Об этом стало известно из сообщения врио губернатора Юрия Слюсаря.

По информации главы региона, в результате инцидента никто не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений на земле.

Напомним, что ранее Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении одного беспилотного летательного аппарата над территорией региона.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.