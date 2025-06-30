В Ростове-на-Дону подходит к концу капитальный ремонт школы №92

— Здесь появятся два новых направления — инженерное и IT, заработают классы 3D-моделирования и робототехнологий, а также центр детских инициатив, школьная телестудия и многое другое. Это преображение по достоинству оценят и ученики, и педагоги, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

— Мне очень нравится результат. Теперь это красивая функциональная школа, где комфортно и интересно учиться. Дети будут счастливы, — прокомментировала мама школьников Майра Косолапова.

Фото: Правительство РО

В Ростове завершают капитальный ремонт в школе № 92, расположенной на проспекте Стачки. Учебное заведение построили еще 60 лет назад. С тех пор полноценного ремонта в нем не проводилось.Стоит отметить, что школа рассчитана на 558 учеников. На ее ремонт выделили 745 миллионов рублей по областной программе «Развитие образования». Работы стартовали в апреле 2024 года. За это время учебное заведение претерпело значительные изменение: усиление фундамента и несущих конструкций, обновление кровли и фасада, установка новых окон. На данном этапе внутри здания проводятся работы по внутренней отделке, пуско-наладочные работы и благоустройство территории. Строительная готовность — более 90%.На оснащение школы выделили 164,8 млн рублей из областного и местного бюджетов. На эти средства приобрели мебель, компьютеры, интерактивное и учебное оборудование, обновили пищеблок, оборудовали площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки, а также футбольное поле. Планируется, что учебное заведение откроется к началу нового учебного года.С нетерпением предстоящего учебного года ждут родители, которые наблюдали за капремонтом.Глава региона Юрий Слюсарь сообщил о планах по строительству и капремонту школ и детских садов в регионе. В этом году капремонт проведут в 49 учреждениях в 31 муниципалитете, на что выделено более 13 млрд рублей.