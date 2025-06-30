В Ростове ограничат движение на более чем 10 улицах из-за велопробега

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В Ростове-на-Дону перекроют движение на более чем десяти улицах из-за велопробега. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения. Ограничение будет действовать 27 июля с 9:00 до 12:00. Улицы будут перекрывать поэтапно.В это время будут перекрыты улицы Менжинского, Текучева, Бориса Слюсаря и Левобережная, проспекты Сельмаш, Шолохова, Ворошиловский и Театральный, площади Комбайностроителей, Октябрьская, Гагарина и Ворошиловский мост.Водителей и ростовчан просят учитывать дорожную ситуацию при планировании своих маршрутов при передвижении по городу.