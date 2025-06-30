Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове ограничат движение на более чем 10 улицах из-за велопробега

В Ростове ограничат движение на более чем 10 улицах из-за велопробега

В Ростове-на-Дону перекроют движение на более чем десяти улицах из-за велопробега. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения. Ограничение будет действовать 27 июля с 9:00 до 12:00. Улицы будут перекрывать поэтапно.

В это время будут перекрыты улицы Менжинского, Текучева, Бориса Слюсаря и Левобережная, проспекты Сельмаш, Шолохова, Ворошиловский и Театральный, площади Комбайностроителей, Октябрьская, Гагарина и Ворошиловский мост.

Водителей и ростовчан просят учитывать дорожную ситуацию при планировании своих маршрутов при передвижении по городу.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.