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Житель Азовского района нашел в клумбе десятки мерцающих грибов-навозников

Житель Азовского района нашел в клумбе десятки мерцающих грибов-навозников
Житель Азовского района нашел десятки мерцающих грибов-навозников во дворе своего дома. Грибы выросли на участке после сильных дождей.

Сергей обнаружил грибы в клумбе и не сразу понял, что это. Он сфотографировал находку и выложил фото в социальные сети.

 — Что это за грибы? Они появились внезапно на моем участке, — спросил Сергей у пользователей.


Опытные грибники объяснили, что это мерцающие навозники. Они обычно растут весной и осенью после дождей и считаются съедобными. Однако их не любят собирать из-за хрупкой шляпки, которая легко ломается при транспортировке.

Если принести несколько грибов домой в пакете, от урожая останется мало. Внутри будет смолистый и дурно пахнущий автолиз, так как грибы-навозники склонны к самоперевариванию. Если все же решите их собрать, лучше делать это осторожно и по отдельности.
Фото: соцсети
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