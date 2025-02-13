Футбольному клубу предлагали футболиста из Нидерландов

Фото: РБ Спорт

В ноябре 2024 года ФК «Ростов» получил предложение о покупке Квентина Зеедорфа, 24-летнего нападающего, который, по данным Transfermarkt, оценивается в 180 тысяч евро.Однако, по информации «РБ Спорт», «Ростов» не проявил интереса к предложению. Вместо этого Квентина предложили «Балтике», но переговоры между агентом и клубом не увенчались успехом.В сезоне-2024/25 Квентин Зеедорф выступал за болгарский клуб «Славия», где провёл 15 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.Причины отказа «Ростова» от предложения пока не ясны, но нельзя исключать, что клуб может вернуться к обсуждению.