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Футбольному клубу предлагали футболиста из Нидерландов

Футбольному клубу предлагали футболиста из Нидерландов
В ноябре 2024 года ФК «Ростов» получил предложение о покупке Квентина Зеедорфа, 24-летнего нападающего, который, по данным Transfermarkt, оценивается в 180 тысяч евро.

Однако, по информации «РБ Спорт», «Ростов» не проявил интереса к предложению. Вместо этого Квентина предложили «Балтике», но переговоры между агентом и клубом не увенчались успехом.

В сезоне-2024/25 Квентин Зеедорф выступал за болгарский клуб «Славия», где провёл 15 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Причины отказа «Ростова» от предложения пока не ясны, но нельзя исключать, что клуб может вернуться к обсуждению.
Фото: РБ Спорт
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