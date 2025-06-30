Численность редкой краснокнижной птицы в Ростовской области сильно сократилась

Фото: Олег Белялов

В Ростовской области специалисты отмечают сокращение численности редкого вида птиц, находящегося под охраной и занесенного в Красную книгу региона. Информацию об этом предоставили сотрудники природоохранной зоны – заповедника «Ростовского».По данным экспертов заповедника, в этом году отмечается критически низкое количество розовых скворцов.- Причины столь значительного падения популяции пока остаются невыясненными, – сообщили представители заповедника. – Наиболее вероятным объяснением является ухудшение условий в районах их зимовки.Стоит подчеркнуть, что розовые скворцы признаны во всем мире как действенные истребители саранчи. Фермеры высоко оценивают этих птиц за их ненасытную тягу к вредителю: даже насытившись, они продолжают уничтожать саранчу, просто умерщвляя ее и оставляя на полях. В Ростовской области данный вид обладает статусом охраняемого и включен в перечень редких и исчезающих видов.Розовый скворец – это мигрирующая птица, которая гнездится в Донском крае. В основном эти птицы предпочитают степные и полупустынные ландшафты, а также встречаются на берегах водоемов, в заболоченных местностях и на солончаках.