Для ФК «Ростов» определены команды-соперники в групповом Кубке России

Фото: ФК Ростов

Определены составы групп на первом этапе Кубка России по футболу. В период с 29 по 31 июля состоятся игры первого тура.В группе С оказались «Ростов», «Спартак», «Динамо» из Махачкалы и «Пари НН» из Нижнего Новгорода. В группу А попали «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Рубин» из Казани, «Ахмат» из Грозного и «Торпедо» из Москвы.Группа B: «Краснодар», «Динамо» из Москвы, «Крылья Советов» из Самары и «Сочи».Группа D: ЦСКА из Москвы, «Локомотив» из Москвы, «Акрон» из Тольятти и «Балтика» из Калининграда.Команды, которые оказались в группе A, будут играть с командами из группы B. Два лучших коллектива из группы C сразятся с командами из группы D. Клубы, занявшие третьи места в своих группах, продолжат участие в турнире в рамках плей-офф Пути регионов.