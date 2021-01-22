ФК «Ростов» переиграл в товарищеском матче «Эстерсунд»

Футбольный клуб «Ростов» в эти дни в Испании (город Марбелья) проводит сборы. Во втором спарринге оппонентом подопечных Валерия Карпина был середняк лиги «Аллсвенскан» (высший дивизион чемпионата Швеции) - клуб «Эстерсунд».«Жёлто-синие» в первой части игры смотрелись убедительнее, создали ряд моментов и забили один гол. С 11-метровой отметки точный удар исполнил Дмитрий Полоз. В перерыве состав ростовчан претерпел значительные изменения. Шведские футболисты вторую часть встречи провели лучше, но дончане всё равно были посильнее. При этом голов больше не было, а мяч Полоза так и остался единственным в игре.28 января «Ростов» сыграет ещё один контрольный матч, но имя соперника пока не сообщают.Тренировочные сборы «Ростова» в Испании завершатся 18 февраля. Ближайший официальный матч Кубка России «желто-синие» проведут 20 или 21 февраля на «Ростов Арене». Футболисты сыграют против грозненского «Ахмата».