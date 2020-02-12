ФК «Ростов» начал сборы в Испании



В Испании начались сборы футбольного клуба «Ростов». Команда приехала в город Марбелья 13 февраля. Здесь пройдёт третий этап подготовки к весенней части сезона-2019/2020.



В ходе сборов «жёлто-синие» проведут три матча. «Ростов» 15 февраля сыграет со шведским АИКом, 19 февраля — с норвежским «Мольде», 23 февраля — с «Краснодаром». В Марбелье дончане пробудут до 24 февраля.



В первом матче весенней части сезона «Ростова» встретится с московским ЦСКА. Игра в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги назначена на 9 марта.



Первую часть сборов южане провели в Арабских Эмиратах, вторая - в Катаре. Молодёжный состав команды сейчас находится в Турции.