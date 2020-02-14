ФК "Ростов" сыграл вничью с командой из Швеции



Начался учебно-тренировочный сбор в Испании (Марбелья). Противником в первой товарищеской игре был АИК, шведский клуб из Стокгольма.



В первой части игры жёлто-синие выглядели посильнее. На 11-й минуте Роман Ерёменко мог открывать счёт дальним ударом, однако голкипер АИКа с трудом отвёл угрозу от своих ворот. Затем несколько острых моментов было у нападающего Эльдора Шомуродова, но главному бомбардиру "Ростова" чуть-чуть не хватило удачи. В конце первого тайма момент был у полузащитника Бактиёра Зайнутдинова - удар прямо во вратаря.



Во втором тайме жёлто-синие наконец-то воплотили своё заметное преимущество в забитый мяч. Футболисты "Ростова" вынудили защитников соперника сфолить в своей штрафной, а Эльдор Шомуродов реализовал удар с 11-метровой отметки - 1:0. Ростовчане владели преимущество большую часть матча, при этом забить больше никак не удавалось. А вот АИК один из своих немногочисленных шансов реализовал. Шведы забили тоже с пенальти - первый удар Сергей Песьяков парировал, но арбитр велел перебить. Итог - боевая ничья 1:1 при солидном игровом преимуществе.



Впечатления от игры немного ухудшило повреждение защитника Арсения Логашова, который сыграл лишь несколько минут. О тяжести травмы пока ничего не сообщается.



Свой следующий спарринг подопечные Валерия Карпина проведут 19 февраля против "Мольде", клуба из сильнейшей лиги Норвегии.