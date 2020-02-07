«Ростов» отправится на сборы в Испанию



Футбольный клуб «Ростов» готовится к третьему этапу зимних сборов. Он пройдёт в Испании с 13 по 24 февраля. Команда около двух недель будет находиться в городе Марбелья.



Во время заключительного зимнего сбора «жёлто-синие» проведут три матча. Донской клуб сыграет 15 февраля со шведским АИКом, 19 февраля - с норвежским «Мольде» и 23 февраля - с «Краснодаром». Матч с кубанским клубом пройдёт в рамках Южного дерби.



Первая часть сборов основного состава «Ростова» проходила в Арабских Эмиратах, вторая — в Катаре. Из Катара команда вылетела в ночь на 10 февраля. Через пару дней спортсмены снова отправятся в другую страну. Молодёжный состав «жёлто-синих» сейчас находится в Турции.