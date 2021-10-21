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ФК «Ростов» одержал победу над «Арсеналом»

ФК «Ростов» одержал победу над «Арсеналом»
«Ростов» в этом сезоне, увы, борется за выживание. Перед отчётным туром «желто-синие» шли на 15-м месте в таблице и остро нуждались в очках.
В первые же минуты был виден серьезный настрой команды хозяев. Забить сходу, однако, не вышло, зато потом получился «дуплет». Сначала Кенто Хасимото после дальней подачи Дениса Терентьева забил головой, а через пару минут Али Соу опередил всех на ближней штанге после углового – 2:0 после первого тайма.

Вторая часть вечера прошла с таким же заметным преимуществом «желто-синих». На 60-й минуте Николай Поярков заработал пенальти, а Дмитрий Полоз хладнокровно развёл мяч и голкипера по разным углам – 3:0. Через несколько минут Денис Тереньтев удачно подобрал бесхозный мяч и сходу отправил его в сетку с острого угла – 4:0! Уже очень давно у «Ростова» не было такого подавляющего преимущества.

Очередную игру подопечные Заура Тедеева проведут в гостях против московского «Спартака». Пока в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги «Ростов» идёт на 12-м месте из 16.
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове футболист

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