ФК «Ростов» одержал победу над «Локомотивом»
ФК «Ростов» одержал победу над «Локомотивом» и вышел в финал Пути регионов Кубка России. Встреча состоялась в Москве 30 апреля.
На 28-й минуте матча центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко успешно реализовал пенальти, открыв счёт в пользу своей команды.
Однако на 50-й минуте гол форварда Николая Комличенко был отменён из-за офсайда.
Решающий мяч, принёсший «Ростову» победу, забил Егор Голенков на 87-й минуте, установив окончательный счёт 2:0.
Таким образом, «Ростов» вышел в финал Пути регионов Кубка России. Теперь он встретится с московским «Спартаком».