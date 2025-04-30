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ФК «Ростов» одержал победу над «Локомотивом»

ФК «Ростов» одержал победу над «Локомотивом»
ФК «Ростов» одержал победу над «Локомотивом» и вышел в финал Пути регионов Кубка России. Встреча состоялась в Москве 30 апреля.

На 28-й минуте матча центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко успешно реализовал пенальти, открыв счёт в пользу своей команды.

Однако на 50-й минуте гол форварда Николая Комличенко был отменён из-за офсайда.

Решающий мяч, принёсший «Ростову» победу, забил Егор Голенков на 87-й минуте, установив окончательный счёт 2:0.

Таким образом, «Ростов» вышел в финал Пути регионов Кубка России. Теперь он встретится с московским «Спартаком».
Фото: ФК «Ростов»
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