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Первый зимний сбор ФК «Ростов» проведёт в Арабских Эмиратах

Первый зимний сбор ФК «Ростов» проведёт в Арабских Эмиратах
В Арабских Эмиратах пройдёт первый зимний сбор футбольного клуба «Ростов». Такую информацию сообщили в пресс-службе донской команды.

«Жёлто-синие» будут тренироваться в Абу-Даби с 11 по 25 января. Пока не сообщается, кто будет соперниками «Ростова» во время сборов в Эмиратах.

Напомним, по итогам первой части Российской Премьер-Лиги дончане оказались лидерами по количеству голов, забитых в гостях. В последнем матче «Ростов» сыграл со «Спартаком» и победил со счётом 4:1.

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