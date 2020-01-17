Молодёжный состав «Ростова» начал сборы в Абрау-Дюрсо



Молодёжный состав футбольного клуба «Ростов» отправился в Краснодарский край. Команда будет проходить подготовку ко второй части сезона в Абрау-Дюрсо. Сборы начались 21 января и продлятся до 2 февраля.



«Жёлто-синие» проведут четыре товарищеских матча. Уже 23 января «молодёжка» сыграет с Академией футбола Краснодарского края. Затем пройдут встречи с геленджикской командой «Виста» (26 января), новороссийскими «Черноморец-2» и «Черноморец» (30 января и 2 февраля соответственно).



По итогам первой части сезона молодёжный состав ФК «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице. Лидерами являются клубы «Динамо», ЦСКА и «Зенит».