Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» может проиграть «Зениту» в первом матче РПЛ-2025/26. Об этом сообщают футбольные аналитики.По данным экспертов, уход из донской команды ведущих игроков может сказаться на результате игры. В конце прошлого сезона клуб покинули Николай Комличенко, Максим Осипенко, Алексей Сутормин и Николай Поярков. Но, несмотря на явные изменения в составе, руководство команды нашло, кем заполнить явные пробелы.Однако «Ростову» необходимо время для адаптации, и результаты, а также качественный футбол, вероятно, не появятся сразу.Что касается «Зенита», здесь все стабильно. Основной состав остался таким же. Игроки в целом готовы к старту сезона. Об этом можно говорить, судя по результату команды на играх межсезонья, где «Зенит» выиграл 7 игр из 8.